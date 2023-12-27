В Днепропетровской области мужчина расстрелял авто из автомата: погиб водитель, преступника разыскивают

Жуткий инцидент произошел в Днепропетровской области. Там из автомата мужчина расстрелял автомобиль. К сожалению, водитель транспортного средства погиб.

Об этом поздно вечером 27 декабря известила полиция Днепропетровской области. Отмечают, что на месте преступления работают правоохранители. Преступника уже объявили в розыск и привлекли все службы полиции.

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Преступника разыскивают

Произошел жуткий инцидент 27 декабря. Около 18:00 дежурная часть полиции получила уведомление. В нем говорилось, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу. После этого он произвел несколько выстрелов по легковому автомобилю. По предварительной информации, сделал это из автомата с глушителем. К сожалению, водитель транспортного средства погиб на месте от огнестрельных травм.

На место выехало руководство полиции и следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства преступления. Все службы полиции привлечены в процессе поиска подозреваемого.

Как отмечают в полиции, в области ввели специальную полицейскую операцию, чтобы разыскать и задержать преступника.

В 21:05 обновили информацию. В полиции отметили, что по факту умышленного убийства 49-летнего водителя следователи открыли уголовное производство.



Неизвестный обстрелял автомобиль / Фото полиции Днепропетровской области

Около 22:00 корреспонденты Суспильного отметили, что на месте происшествия продолжаются следственно-оперативные действия. По состоянию на тот момент лицо стрелка не было установлено.

Правоохранители находятся на месте стрельбы / Фото Суспильного

Правоохранители находятся на месте стрельбы / Фото Суспильного

Накануне стрельба произошла в Киеве

24 декабря в центре Киева неизвестный начал стрельбу. После этого скрылся на авто с места происшествия. Правоохранителям транспортное средство, предположительно фигурировавшее в деле, удалось найти.

Также патрульные задержали пассажира автомобиля. У него при себе были патроны и стреляная гильза. Как отметили в полиции, детали инцидента и причастность мужчины устанавливали.

Как отметили в полиции, детали инцидента и причастность мужчины устанавливали. Сообщение о стрельбе поступило из Печерского района. Очевидец отметил, что на улице Шелковичной заметил Porsche, а также услышал несколько выстрелов. После этого водитель скрылся в неизвестном направлении.

а также услышал несколько выстрелов. После этого водитель скрылся в неизвестном направлении. Поиск причастных был проведен оперативно. Так, на бульваре Леси Украинки стражам порядка удалось остановить автомобиль. В нем находился 40-летний водитель, а также 25-летний пассажир. У последнего были признаки алкогольного опьянения Кроме того, он вел себя агрессивно.

Кроме того, он вел себя агрессивно. Подозреваемый был задержан правоохранителями. Также они вызвали следственно-оперативную группу. Она должна была заняться дальнейшим установлением всех обстоятельств инцидента.

В полиции обращаются к вероятным свидетелям преступления или тем, кто мог зафиксировать его на видеорегистраторе. Призывают позвонить по телефонам +380 68 218 8538, +380 67 609 9228 или линию 102.