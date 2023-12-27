На Дніпропетровщині чоловік розстріляв авто з автомата: загинув водій, злочинця розшукують

Моторошний інцидент трапився на Дніпропетровщині. Там з автомата чоловік розстріляв автомобіль. На жаль, водій транспортного засобу загинув.

Про це пізно ввечері 27 грудня сповістила поліція Дніпропетровської області. Зазначають, що на місці злочину працюють правоохоронці. Злочинця вже оголосили у розшук і до цього залучили всі служби поліції.

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Злочинця розшукують

Стався моторошний інцидент 27 грудня. Близько 18:00 чергова частина поліції отримала повідомлення. У ньому йшлося про те, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу. Після цього він здійснив кілька пострілів по легковому автомобілю. За попередньою інформацією, зробив це з автомата з глушником. На жаль, водій транспортного засобу загинув на місці від вогнепальних травм.

На місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група, щоб встановити всі обставини злочину. Також усі служби поліції залучені у процесі пошуку підозрюваного.

Як зазначають у поліції, в області ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб розшукати та затримати злочинця.

О 21:05 оновили інформацію. У поліції зазначили, що за фактом умисного вбивства 49-річного водія слідчі відкрили кримінальне провадження.



Невідомий обстріляв автомобіль / Фото поліції Дніпропетровської області

Близько 22:00 кореспонденти Суспільного зазначили, що на місці події тривають слідчо-оперативні дії. Станом на той момент особа стрілка не була встановлена.



Правоохоронці перебувають на місці стрілянини / Фото Суспільного



Правоохоронці перебувають на місці стрілянини / Фото Суспільного

Напередодні стрілянина сталася у Києві

24 грудня у центрі Києва невідомий розпочав стрілянину. Після цього втік на авто з місця події. Правоохоронцям транспортний засіб, який, імовірно, фігурував у справі, вдалося знайти.

Також патрульні затримали пасажира автівки. У нього при собі були набої та стріляна гільза. Як зазначили у поліції, деталі інциденту та причетність чоловіка встановлювали.

Як зазначили у поліції, деталі інциденту та причетність чоловіка встановлювали. Повідомлення про стрілянину надійшло з Печерського району. Очевидець зазначив, що на вулиці Шовковичній помітив Porsche, а також почув кілька пострілів. Після цього водій втік у невідомому напрямку.

а також почув кілька пострілів. Після цього водій втік у невідомому напрямку. Пошук причетних провели оперативно. Так, на бульварі Лесі Українки правоохоронцям вдалося зупинити автомобіль. У ньому перебував 40-річний водій, а також 25-річний пасажир. В останнього були ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, він поводився агресивно.

Крім того, він поводився агресивно. Підозрюваного затримали правоохоронці. Також вони викликали слідчо-оперативну групу. Вона мала зайнятися подальшим встановленням усіх обставин інциденту.

У поліції звертаються до ймовірних свідків злочину або тих, хто міг зафіксувати його на відеореєстратор. Закликають зателефонувати за номерами +380 68 218 8538, +380 67 609 9228 або на лінію 102.