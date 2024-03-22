Под вечер 22 марта в Подмосковье произошло чрезвычайное происшествие в торговом центре "Крокус Сити Холл". Неизвестные устроили стрельбу, само здание охватило пламя.

Российские СМИ сообщают о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых.

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Огненная ловушка

Вечером во время концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл" началась стрельба. Люди начали массово покидать концертный зал и бежать с места происшествия.

Телеграмм – каналы писали сначала об одном террористе с ружьем. Впоследствии они написали, что нападавших было как минимум 4.

После стрельбы раздался взрыв. Торговый центр вспыхнул. В сети распространили кадры того, как пылает кровля "Крокуса".

По данным СМИ, в здании ТЦ могут быть заблокированы около 100 человек. В сети предполагают, что часть россиян могли спрятаться на первом этаже, а часть отрезана огнем на четвертом этаже.

ТЦ горит, но пожарные не могут приступить к тушению, потому что ожидают спецназ.

Сообщается, что на место инцидента стягиваются врачи и спасатели, сообщается о создании оперативного штаба.

По состоянию на 20:25 некоторые росСМИ пишут, что пожарные вывели из подвала 100 человек.

Предварительно преступникам удалось скрыться с места стрельбы.

Как пылает "Крокус": видео соцсети