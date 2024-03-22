Надвечір 22 березня у Підмосков'ї сталася надзвичайна подія у торгівельному центрі "Крокус Сіті Холл". Невідомі вчинили стрілянину, саму будівлю охопило полум'я.

Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 40 загиблих і понад 100 поранених.

Дивіться також Кремль двічі поспіль масовано атакує Україну: Гуменюк пояснила, навіщо ворог змінив тактику

Вогняна пастка

Увечері під час концерту групи "Пікнік" у "Крокус Сіті Холл" розпочалася стрілянина. Люди почали масово покидати концертний зал і тікати з місця пригоди.

Телеграм – канали писали спочатку про одного терориста із рушницею. Згодом вони написали, що нападників було щонайменше 4.

Після стрілянини пролунав вибух. Торгівельний центр спалахнув. У мережі поширили кадри того, як палає покрівля "Крокуса".

За даними ЗМІ, у будівлі ТЦ можуть бути заблоковані близько 100 людей. У мережі припускають, що частина росіян могли сховатися на першому поверсі, а частина відрізані вогнем на четвертому поверсі.

ТЦ горить, але пожежники не можуть приступити до гасіння, бо очікують спецназ.

Повідомляється, що на місце інциденту стягуються лікарі та рятувальники, повідомляється про створення оперативного штабу.

Зверніть увагу! Станом на 20:25 lдеякі росЗМІ пишуть, що пожежники вивели з підвалу 100 людей.

Попередньо, злочинцям вдалося втекти з місця стрілянини.

Як палає "Крокус": відео соцмережі