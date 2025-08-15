Россияне недавно проникли на территорию к востоку и северо-востоку от Доброполья Донецкой области. Однако пока они не контролируют ее.

Кроме этого, российские милблогеры признают, что украинские резервисты контратакуют на Добропольском направлении, начали стабилизировать ситуацию и несколько отбросили российские войска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Какова ситуация вблизи Доброполья?

В ISW не считают, что российские оккупанты контролируют территории в районе тактического проникновения вблизи Доброполья по состоянию на 14 августа. В Институте также добавляют, что переоценят российское продвижение, когда получат подтвержденные сообщения о том, что украинские силы отбили эту территорию.

Зато офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш в эфире "Эспрессо" отметил, что никакого прорыва в районе Доброполья не было и это произошло не за сутки.

По его словам, россияне действительно просачивались через украинские Силы обороны и имели продвижение. Военный говорит, что противник однозначно находился или находится в населенных пунктах Золотой Колодец и Кучеров Яр.

Однозначно боестолкновения были в этом населенном пункте и противник пытается продвигаться дальше, но нужно понимать одно: огромное количество противника, которое есть на этой линии обороны, в принципе позволяет им находить наши слабые места и продвигаться дальше,

– объяснил Отченаш.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов также объяснил, что в районе Доброполья российские военные прорывались малыми группами и объединились в две большие структуры с десятком человек каждая. Однако, по его словам, враг не имеет достаточно сил, чтобы закрепиться на этой территории.