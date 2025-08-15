Росіяни нещодавно проникли на територію на схід і північний схід від Добропілля Донецької області. Проте наразі вони не контролюють її.

Окрім цього, російські мілблогери визнають, що українські резервісти контратакують на Добропільському напрямку, почали стабілізувати ситуацію та дещо відкинули російські війська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Яка ситуація поблизу Добропілля?

В ISW не вважають, що російські окупанти контролюють території в районі тактичного проникнення поблизу Добропілля станом на 14 серпня. В Інституті також додають, що переоцінять російське просування, коли отримають підтверджені повідомлення про те, що українські сили відбили цю територію.

Натомість офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо" зазначив, що ніякого прориву в районі Добропілля не було й це сталося не за добу.

За його словами, росіяни справді просочувалися через українські Сили оборони та мали просування. Військовий каже, що противник однозначно перебував чи перебуває в населених пунктах Золотий Колодязь і Кучерів Яр.

Однозначно боєзіткнення були в цьому населеному пункті й противник намагається просуватися надалі, але потрібно розуміти одне: величезна кількість противника, яка є на цій лінії оборони, в принципі дозволяє їм знаходити наші слабкі місця і просуватися далі,

– пояснив Отченаш.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов також пояснив, що в районі Добропілля російські військові проривалися малими групами та об'єдналися у дві більші структури з десятком осіб кожна. Однак, за його словами, ворог не має достатньо сил, щоб закріпитися на цій території.