Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Яка ситуація зараз на Добропільському напрямку?

Віктор Трегубов пояснив, що під час переходу першої лінії українських захисних споруд російські підрозділи діяли малими групами по кілька осіб. Після цього вони накопичувалися безпосередньо за першою лінією та намагалися об'єднуватися у більші структури.

За словами речника ОСУВ "Дніпро", подібну тактику росіяни вже випробовували на Куп'янщині, коли долали річку Оскіл.

Зараз їм потрібно було долати українські позиції. І потім вже вони чинили якісь дії, зокрема, намагалися прориватися далі в напрямку Добропілля... Зараз ми говоримо про групи, що нараховують десятки осіб. Це не такий великий прорив, як могло здатися, але після того, як ці малі групи об'єдналися, це – дві великі групи на десятки осіб кожна. Це складає певну проблему, на ліквідацію якої треба було кинути певні зусилля,

– пояснив військовий.

Трегубов пояснив, що прорив на фронті стався через нестачу особового складу на першій лінії.

Речник додав, що виступ на Добропільському напрямку не міг бути перерізаний українськими силами, оскільки це не була територія, яку зайняли росіяни, а маршрут, яким вони перейшли.

Карта на основі відкритих джерел фіксує пересування. Ті сили, які зайшли, фізично не могли б взяти всю цю територію. Їх просто не було стільки. Це був їхній маршрут. Фактично вони були на кінці цього маршруту – у двох точках цієї "клешні". Там вони зараз і є. Звідти, де вони починали свій шлях безпосередньо, вони вийшли самі. Їх навіть звідти не вибивали, вони просто пішли далі під Добропілля. Це і було серед інфільтрації: коли вони інфільтруються, вони проходять першу лінію і біжать далі, не закріплюються впродовж усієї цієї "кишки",

– підсумував Віктор Трегубов.

Нагадаємо, 14 серпня в Генштабі заявили, що Збройні Сили України стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку. Наразі військові виявляють та знищують підрозділи російської армії.