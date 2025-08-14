Про це пише 24 Канал з посиланням на видання РБК-Україна, якому в коментарі про це сказав речник Генштабу майор Андрій Ковальов.

Яка ситуація біля Добропілля?

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів,

– зазначив Ковальов.

Він розповів, що рішенням Головкома ЗСУ для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби.

"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат", – розповів Ковальов.

Відповідно до його слів, внаслідок боїв, за останні 2 доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 загарбник, а також понад 70 окупантів – зазнали поранення.

Крім цього, за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських вояк.

"Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується", – додав Ковальов.