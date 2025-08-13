Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, уточнивши, що противник просочився відносно невеликою кількістю особового складу.

Ворог застосовує нову тактику

Найбільша небезпека, зі слів Нарожного, буде тоді, якщо окупантам вдасться там закріпитися. Може виникнути проблема, що українські укріплення будуть у ворога в тилу і якщо ЗСУ наступатимуть, то по суті, як пояснив військовий експерт, доведеться штурмувати свої ж укріплення.

Росіяни вже наблизилися до траси Добропілля – Костянтинівка. Якщо вони її переріжуть, це створить великі проблеми з логістикою в цьому регіоні. Трасу біля Покровська вони вже пройшли, зараз логістика йде з напрямку Харкова ґрунтовими дорогами в об'їзд цієї траси через Покровськ,

– розповів Нарожний.

Це стане великою проблемою для східного флангу Покровська. Це нова тактика російських військ. Якщо згадати ситуацію з Бахмутом, тоді росіяни штурмували його і загрузли в міських боях, зазнали величезних втрат.

"Зараз вони в міста не заходять, тиснуть по флангах через відкриті ділянки, де степ, де немає лісів, де вони можуть відносно швидко пересуватися", – пояснив Нарожний.

Зараз на цей відрізок фронту перекинуто додаткові сили – армійський корпус "Азов". Це, як підкреслив військовий експерт, доволі потужне угруповання, тож, за його переконанням, його бійці зможуть вибити той клин, який росіяни вбили в українську оборону.

Говорити, що там критична ситуація – зарано. Робити висновки можна буде через три – п'ять днів. Оскільки ворог там ще не встиг закріпитися, то в нас є великі шанси для того, аби його відкинути з цієї ділянки фронту,

– підсумував Нарожний.

Зазначимо, що росіяни, наступаючи в районі Добропілля, не використовували важку техніку, а лише піхоту. Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив з чим це пов'язано та розповів у якому випадку противник може використати її.