Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, уточнив, что противник просочился относительно небольшим количеством личного состава.

Враг применяет новую тактику

Наибольшая опасность, по словам Нарожного, будет тогда, если оккупантам удастся там закрепиться. Может возникнуть проблема, что украинские укрепления будут у врага в тылу и если ВСУ будут наступать, то по сути, как пояснил военный эксперт, придется штурмовать свои же укрепления.

Россияне уже приблизились к трассе Доброполье – Константиновка. Если они ее перережут, это создаст большие проблемы с логистикой в этом регионе. Трассу возле Покровска они уже прошли, сейчас логистика идет по направлению Харькова грунтовыми дорогами в объезд этой трассы через Покровск,

– рассказал Нарожный.

Это станет большой проблемой для восточного фланга Покровска. Это новая тактика российских войск. Если вспомнить ситуацию с Бахмутом, тогда россияне штурмовали его и погрязли в городских боях, понесли огромные потери.

"Сейчас они в города не заходят, давят по флангам через открытые участки, где степь, где нет лесов, где они могут относительно быстро передвигаться", – объяснил Нарожный.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Сейчас на этот отрезок фронта переброшены дополнительные силы – армейский корпус "Азов". Это, как подчеркнул военный эксперт, довольно мощная группировка, поэтому, по его убеждению, его бойцы смогут выбить тот клин, который россияне вбили в украинскую оборону.

Говорить, что там критическая ситуация – рано. Делать выводы можно будет через три – пять дней. Поскольку враг там еще не успел закрепиться, то у нас есть большие шансы для того, чтобы его отбросить с этого участка фронта,

– подытожил Нарожный.

