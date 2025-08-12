Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение 1-го корпуса НГУ "Азов". На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои.

"Азов" сдерживает наступление врага под Покровском

Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны и сразу столкнулся с активными штурмами противника.

Как сообщили в подразделении, ситуация остается сложной и динамичной. Российские войска пытаются продвигаться, но несут значительные потери в живой силе и технике. Несмотря на постоянное давление врага, "Азов" удерживает позиции и планирует контрдействия.

В бригаде отметили, что уже реализовали комплекс мероприятий для блокирования сил противника в одном из районов. Об их результатах обещают сообщить позже, чтобы не раскрывать детали операции до ее завершения.

К слову, Богдан Кротевич заявил о тяжелой военной ситуации в Донецкой области, где Покровск и Мирноград почти в окружении, а Константиновка – в полуокружении.