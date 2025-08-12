Такою думкою з 24 Каналом поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що певні групи російських військ пішли в обхід наших позицій. Тоді вони спробували просуватися вглиб території.

У чому головна небезпека на Покровському напрямку?

Україна спрямувала додаткові сили на цю ділянку, щоб ворог не зміг закріпитися та для того, аби знищити окупаційні підрозділи. Ситуація зараз дуже серйозна. Покровський напрямок найінтенсивніший за кількістю боїв.

Складається враження, що напередодні переговорів з Трампом, Росія хоче показати свою спроможність воювати. Можливо, вони хочуть, щоб президент США побачив це й ще більше схиляв Україну до поступок.

"Для того, щоб Путін не міг апелювати до Трампа, що у нього нібито є серйозна перевага на лінії фронту, – ми підтягуємо наші військові сили. Я неодноразово наголошував, що Покровський напрямок має не військове, а політичне значення для Путіна", – підкреслив Іван Тимочко.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Колись очільник Кремля заявив, що окупаційна армія зайде в Покровськ за декілька днів. Уже пройшло понад рік, а ворог досі не просунувся у наш район оборони.

У районі Покровська та Мирнограда ситуація дуже серйозна. Також ми знаємо, що противник проводить атаку на Новопавлівському та Костянтинівському напрямках, тобто намагається наступати одним великим фронтом з метою окупації Донецької області зі сходу та півдня,

– наголосив Тимочко.

Також не треба забувати, що активні бої тривають в районі Часового Яру й Торецька. Це теж Донецька область, там ворог хоче реалізувати свою агресивну військову стратегію, яка насамперед пов'язана з повною окупацією області.

Українські воїни роблять все можливе, щоб цього не допустити. З дня на день ситуація стане більш зрозумілою. Також варто не піддаватися паніці, адже ДРГ противника вже заходили у Покровськ, але там їх одразу знищували.

Нагадаємо, російські військові зробили спробу прорватися біля Добропілля на Донеччині. У Генштабі пояснили, що невеликі групи диверсантів справді зайшли у низку сіл, але частину вже вдалося знищити. Ситуація динамічна, але про прорив оборони говорити неправильно.