Для цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив виділити додаткові сили і засоби для їхнього виявлення та знищення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Генштабу Андрія Ковальова у коментарі для Укрінформу.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Росія використовує перевагу в чисельності та, значно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію позицій українських захисників.

"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи… Дотепер тривають три боєзіткнення", – повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.