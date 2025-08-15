Окрім цього, російські мілблогери визнають, що українські резервісти контратакують на Добропільському напрямку, почали стабілізувати ситуацію та дещо відкинули російські війська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

Яка ситуація поблизу Добропілля?

В ISW не вважають, що російські окупанти контролюють території в районі тактичного проникнення поблизу Добропілля станом на 14 серпня. В Інституті також додають, що переоцінять російське просування, коли отримають підтверджені повідомлення про те, що українські сили відбили цю територію.

Натомість офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо" зазначив, що ніякого прориву в районі Добропілля не було й це сталося не за добу.

За його словами, росіяни справді просочувалися через українські Сили оборони та мали просування. Військовий каже, що противник однозначно перебував чи перебуває в населених пунктах Золотий Колодязь і Кучерів Яр.

Однозначно боєзіткнення були в цьому населеному пункті й противник намагається просуватися надалі, але потрібно розуміти одне: величезна кількість противника, яка є на цій лінії оборони, в принципі дозволяє їм знаходити наші слабкі місця і просуватися далі,

– пояснив Отченаш.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов також пояснив, що в районі Добропілля російські військові проривалися малими групами та об'єдналися у дві більші структури з десятком осіб кожна. Однак, за його словами, ворог не має достатньо сил, щоб закріпитися на цій території.