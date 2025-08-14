В районе Доброполья Донецкой области российские военные прорывались малыми группами и объединились в две большие структуры с десятком человек каждая. В то же время враг не имеет достаточно сил, чтобы закрепиться на этой территории

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Какая ситуация сейчас на Добропольском направлении?

Виктор Трегубов пояснил, что во время перехода первой линии украинских защитных сооружений российские подразделения действовали малыми группами по несколько человек. После этого они накапливались непосредственно за первой линией и пытались объединяться в большие структуры.

По словам представителя ОСУВ "Днепр", подобную тактику россияне уже испытывали на Купянщине, когда преодолевали реку Оскол.

Сейчас им нужно было преодолевать украинские позиции. И потом уже они совершали какие-то действия, в частности, пытались прорываться дальше в направлении Доброполья... Сейчас мы говорим о группах, насчитывающих десятки человек. Это не такой большой прорыв, как могло показаться, но после того, как эти малые группы объединились, это – две большие группы на десятки человек каждая. Это составляет определенную проблему, на ликвидацию которой надо было бросить определенные усилия,

– объяснил военный.

Трегубов объяснил, что прорыв на фронте произошел из-за недостатка личного состава на первой линии.

Спикер добавил, что выступление на Добропольском направлении не могло быть перерезано украинскими силами, поскольку это не была территория, которую заняли россияне, а маршрут, по которому они перешли.

Карта на основе открытых источников фиксирует передвижения. Те силы, которые зашли, физически не могли бы взять всю эту территорию. Их просто не было столько. Это был их маршрут. Фактически они были на конце этого маршрута – в двух точках этой "клешни". Там они сейчас и есть. Оттуда, где они начинали свой путь непосредственно, они вышли сами. Их даже оттуда не выбивали, они просто пошли дальше под Доброполье. Это и было среди инфильтрации: когда они инфильтрируются, они проходят первую линию и бегут дальше, не закрепляются на протяжении всей этой "кишки",

– подытожил Виктор Трегубов.

Напомним, 14 августа в Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины стабилизируют ситуацию на Добропольском направлении. Сейчас военные обнаруживают и уничтожают подразделения российской армии.