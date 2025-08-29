Мечтала об этом 15 лет: дочь Орбана переехала с семьей в США
- Рахель Орбан, дочь премьер-министра Венгрии, переехала с семьей в США.
- Рахель и ее семья проведут в США учебный год 2025/2026, что подтвердила компания, которую возглавляет ее муж Иштван Тиборц.
Рахель Орбан, дочь премьер-министра Венгрии, вместе с мужем Иштваном Тиборцем и детьми проведет следующий учебный год в США. Она будет учиться в американском университете, реализуя давнюю мечту получить новые знания.
Дочь Орбана планирует получить новые знания и навыки в США, чтобы применить их дома.
Что известно о переезде Рахель в штаты?
Партия "Тиса" утверждала, что Рахель с семьей вылетела в США из Милана в четверг после обеда. Информацию об этом опубликовал Петер Мадьяр.
Сначала компания BDPST Group, которую возглавляет муж Рахель, не подтвердила факт путешествия, зато посоветовала обратить внимание на предыдущее сообщение Рахель Орбан в Instagram.
Однако позже в фирме сообщили, что Рахель Орбан, ее муж Иштван Тиборц и дети будут находиться в США в течение 2025/2026 учебного года из-за обучения Рахель в американском вузе.
Рахель Орбан вместе с мужем Иштваном Тиборцем / Фото IntelliNews
В начале июля Рахель сообщила, что ее приняли в американский университет, и она вместе с мужем, миллиардером Иштваном Тиборцем, обдумывает решение переезда.
В той же июльской заметке женщина отметила, что уже почти пятнадцать лет мечтает вернуться в США, где ранее провела один семестр в Бостонском университете.
В сентябре Берци начнет обучение в школе, а я получила место в американском вузе. Моя цель - учиться, получать опыт и применить его дома,
– написала она в июле.
Как Виктор Орбан относится к Украине?
Венгерский премьер-министр известен своими дружескими отношениями с Россией и препятствованием любым инициативам, направленным на помощь Украине.
Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы получают чрезмерную помощь по сравнению с безработными венграми, подчеркнув, что "бесплатных денег не существует".
Венгрия также угрожает прекратить электроснабжение в Украину из-за ударов по нефтепроводу "Дружба", хотя Будапешт до сих пор не отказался от российской нефти.
Решением мэра Будапешта подсветить мост сине-желтыми цветами, вызвало резкое возмущение и истерику в партии Виктора Орбана.