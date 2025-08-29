Рахель Орбан, донька прем'єр-міністра Угорщини, разом із чоловіком Іштваном Тіборцем та дітьми проведе наступний навчальний рік у США. Вона навчатиметься в американському університеті, реалізуючи давню мрію здобути нові знання.

Донька Орбана планує здобути нові знання й навички у США, щоб застосувати їх вдома. Про це інформує 24 Канал із посиланням на видання Telex.

Що відомо про переїзд Рахель до штатів?

Партія "Тіса" стверджувала, що Рахель із сім'єю вилетіла до США з Мілана в четвер після обіду. Інформацію про це опублікував Петер Мадяр.

Спочатку компанія BDPST Group, яку очолює чоловік Рахель, не підтвердила факт подорожі, натомість порадила звернути увагу на попередній допис Рахель Орбан в Instagram.

Однак пізніше у фірмі повідомили, що Рахель Орбан, її чоловік Іштван Тіборц та діти перебуватимуть у США протягом 2025/2026 навчального року через навчання Рахель в американському виші.



Рахель Орбан разом із чоловіком Іштваном Тіборцем / Фото IntelliNews

На початку липня Рахель повідомила, що її прийняли до американського університету, і вона разом із чоловіком, мільярдером Іштваном Тіборцем, обмірковує рішення переїзду.

У тому ж липневому дописі жінка зазначила, що вже майже п'ятнадцять років мріє повернутися до США, де раніше провела один семестр у Бостонському університеті.

У вересні Берці розпочне навчання в школі, а я отримала місце в американському виші. Моя мета — навчатися, здобувати досвід і застосувати його вдома,

– написала вона в липні.

