Та цей вчинок одразу не сподобався партії Орбана "Фідес", і там здійняли скандал. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Hirado.
Чому обурилися в Орбана?
Рішення мера Будапешта у партії Орбана вважають обурливим. Особливо після того, як вони сприйняли нещодавні заяви президента Зеленського як "погрози".
Там нагадали, що угорці вирішили не підтримувати прискорений вступ України до ЄС, що є "чутливим питанням для українського президента".
Що робить керівник міста, коли його власний народ зазнає погроз та шантажу з боку країни? За словами Гергея Карачоня, відповідь полягає в тому, що один із найвідоміших мостів та символів нашої чудової країни, Ланцюговий міст, має бути одягнений у кольори країни, що загрожує,
– заявив представник фракції правлячої партії Бела Радич.
Він додав, що Ланцюговий міст має бути не синьо-жовтим, а червоно-біло-зеленим. А особливо у день, коли "Україна загрожувала країні".
Окрім того, депутат накинувся на мера Будапешта через те, що останні тижні та місяці преса писала про те, що місто – банкрут, кілька районів потерпають від нашестя щурів, і щодня горять автобуси.
"Завданням номер один мера було б належне управління містом. Ми повинні захищати не українців, а угорців", – ще раз підкреслив Бела Радіч.
До його обурень також долучилася Александра Сенткіраї, лідерка фракції у столиці.
У день, коли український президент погрожував Угорщині, мер одягнув Будапешт в українські кольори. Це ганьба. Можна бути глобалістом, можна бути лібералом, можна бути лівим, але можна бути настільки чутливим до найфундаментальніших інтересів угорців та Угорщини – ось у чому полягає нова глибина. По-перше, можливо, меру варто переконатися, що автобуси Будапешта не вибухають і не горять, як феєрверки,
– написала вона.
Що передувало?
- Україна уже декілька разів успішно атакувала магістральний нафтопровід "Дружба" у Росії, через який російська нафта постачається у Словаччину та Угорщину. Останній із таких випадків був 22 серпня, коли дрони ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію у місті Унеча Брянської області, після чого постачання нафти до Угорщини довелося на деякий час зупинити.
- Після цього, 24 серпня, Володимир Зеленський зауважив, що дружба між Україною та Угорщиною залежить від позиції офіційного Будапешта, що викликало злість в угорців.
- Так, главу МЗС Сіярто обурило те, що президент України використав національне свято, щоб погрожувати Угорщині. Він говорив про енергетичну безпеку, напад на суверенітет його країни, наголошував, що це не війна угорців тощо.
- На провокаційну заяву Сіярто "в угорському стилі" відреагував глава МЗС України Сибіга. Він наголосив, що Угорщина не має права вказувати президенту України, що робити, а також закликав угорців диверсифікувати енергетичні джерела та стати незалежними від Росії, як і решта Європи.