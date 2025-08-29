Дочь Орбана планирует получить новые знания и навыки в США, чтобы применить их дома. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на издание Telex.

Что известно о переезде Рахель в штаты?

Партия "Тиса" утверждала, что Рахель с семьей вылетела в США из Милана в четверг после обеда. Информацию об этом опубликовал Петер Мадьяр.

Сначала компания BDPST Group, которую возглавляет муж Рахель, не подтвердила факт путешествия, зато посоветовала обратить внимание на предыдущее сообщение Рахель Орбан в Instagram.

Однако позже в фирме сообщили, что Рахель Орбан, ее муж Иштван Тиборц и дети будут находиться в США в течение 2025/2026 учебного года из-за обучения Рахель в американском вузе.



Рахель Орбан вместе с мужем Иштваном Тиборцем / Фото IntelliNews

В начале июля Рахель сообщила, что ее приняли в американский университет, и она вместе с мужем, миллиардером Иштваном Тиборцем, обдумывает решение переезда.

В той же июльской заметке женщина отметила, что уже почти пятнадцать лет мечтает вернуться в США, где ранее провела один семестр в Бостонском университете.

В сентябре Берци начнет обучение в школе, а я получила место в американском вузе. Моя цель - учиться, получать опыт и применить его дома,

– написала она в июле.

Как Виктор Орбан относится к Украине?