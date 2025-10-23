"Я всегда чувствовал, что Путин хочет всю Украину": главные заявления Трампа на новом брифинге

В четверг, 23 октября, президент США Дональд Трамп провел совместный брифинг с генсеком НАТО Марком Рютте. В Белом доме Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине, санкциях против России и использовании американского оружия.

Все важные заявления американского лидера 24 Канал собрал в этом материале.

Что сказал Дональд Трамп на брифинге с Рютте 22 октября?