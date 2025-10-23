"Я всегда чувствовал, что Путин хочет всю Украину": главные заявления Трампа на новом брифинге
В четверг, 23 октября, президент США Дональд Трамп провел совместный брифинг с генсеком НАТО Марком Рютте. В Белом доме Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине, санкциях против России и использовании американского оружия.
Все важные заявления американского лидера 24 Канал собрал в этом материале.
Что сказал Дональд Трамп на брифинге с Рютте 22 октября?
Дональд Трамп знает об амбициях Владимира Путина по захвату всей Украины. Однако, по мнению президента, сейчас он может пойти на уступки.
Я всегда чувствовал, что Путин хочет все, а не часть. И я думаю, он готов к переговорам сейчас. Мы не хотим, чтобы он имел все,
По словам президента США, Украина для своих операций использует оружие, что предоставили европейские партнеры, а потому он не отвечает за те атаки.
Он добавил, что США не продаем никакого оружия Украине, а передают его в НАТО.
Украина не использует наши ракеты, а европейские. Я это не контролирую. Я контролирую наши ракеты,
Относительно решения войны в Украине Дональд Трамп сказал, что ожидает благоразумия от Путина и Зеленского.
Американский лидер сказал, что каждый раз он с Владимиром Путиным имеет "хорошие разговоры", но они "никуда не ведут".
Для обучения пользования "Томагавками" нужны 6 месяцев и более. Разве если мы стреляем, а мы этого не будем делать,
Ограничения касаются нефтяных групп России "Роснефть" и "Лукойл" и 31 их дочерней компании. Трамп считает это решение правильным.
Я чувствовал, что время пришло (ввести санкции против России – 24 Канал). Мы и так долго ждали,
Дональд Трамп сказал, что запланированная встреча с российским диктатором Владимиром Путным в Будапеште была отменена. Президент США считает, что эти переговоры "не ко времени" и они встретятся позже.