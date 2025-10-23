Укр Рус
23 жовтня, 01:57
"Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну": головні заяви Трампа на новому брифінгу

Дар'я Смородська

У четвер, 23 жовтня, президент США Дональд Трамп провів спільний брифінг із генсеком НАТО Марком Рютте. У Білому дому Трамп зробив низку заяв про війну в Україні, санкції проти Росії та використання американської зброї.

Усі важливі заяви американського лідера 24 Канал зібрав у цьому матеріалі.

Що сказав Дональд Трамп на брифінгу з Рютте 22 жовтня?

У США не хочуть, щоб Путін захопив Україну

Дональд Трамп знає про амбіції Володимира Путіна щодо захоплення всієї України. Однак, на думку президента, зараз він може піти на поступки.

Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не частину. Та я думаю, він готовий до переговорів зараз. Ми не хочемо, щоб він мав усе, 
– сказав Трамп.

Трамп сказав, що Україна використовує європейські ракети

За словами президента США, Україна для своїх операцій використовує зброю, що надали європейські партнери, а тому він не відповідає за ті атаки.

Він додав, що США не продаємо жодної зброї Україні, а передають її до НАТО.

Україна не використовує наші ракети, а європейські. Я це не контролюю. Я контролюю наші ракети, 
– зазначив Дональд Трамп.

Трамп хоче, аби президенти України та Росії "були розсудливими"

Щодо вирішення війни в Україні Дональд Трамп сказав, що очікує розсудливості від Путіна та Зеленського.

Розмови Трампа й Путіна – безрезультативні

Американський лідер сказав, що кожного разу він з Володимиром Путіним має "хороші розмови", але вони "нікуди не ведуть".

Трамп прокоментував, чому Україна зараз не отримає Tomahawk

Для навчання користування "Томагавками" потрібні 6 місяців і більше. Хіба якщо ми стріляємо, а ми цього не робитимемо, 
– зауважив Трамп.

Уперше з початку президентства Трампа США запровадили серйозні санкції проти Росії

Обмеження стосуються нафтових груп Росії "Роснефть" та "Лукойл" та 31 їхньої дочірньої компанії. Трамп вважає це рішення правильним.

Я відчував, що час настав (запровадити санкції проти Росії – 24 Канал). Ми й так довго чекали, 
– сказав американський президент.

Зустрічі з Путіним поки що не буде

Дональд Трамп сказав, що заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путніним в Будапешті було скасовано. Президент США вважає, що наразі ці переговори "не на часі" й вони зустрінуться пізніше.