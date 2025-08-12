В ближайшие дни в Украине будет меньше облачности. Синоптик Наталья Птуха рассказала, можно ли рассчитывать на осадки в ближайшие дни.

Об этом специалист Укргидрометцентра рассказала в эфире телемарафона утром 12 августа, информирует 24 Канал.

Будут ли дожди в ближайшие дни?

В Украине в ближайшие дни не ожидается интенсивных осадков.

Подробнее, конечно, можем говорить только о ближайшей неделе, то есть это условно 5-7 дней. Итак, на территорию Украины в ближайшие дни преимущественно будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Это означает, что на какие-то эффективные осадки, интенсивные, мы рассчитывать не можем,

– сказала Птуха.

Согласно словам синоптика, наоборот – будет больше прояснений, меньше облачности, и, соответственно, ожидается достаточно интенсивный прогрев воздуха.

В то же время она отметила, что в Украину сейчас воздушные потоки поступают с северо-запада.

"Даже некоторые (воздушные потоки – 24 Канал) из северных направлений могут быть. Это означает, что воздушные массы поступают из стран Балтии, из Скандинавии, и они имеют несколько более свежий характер. Сейчас мы видим, что ночи более свежие, по температурным показателям. Они в пределах 10 – 15 градусов. Сегодня и завтра еще вот такие ночные температуры могут быть в большинстве регионов", – рассказала Птуха.

В дальнейшем ночная температура немножко повысится, но все равно интенсивных тропических ночей в ближайшую неделю на территории Украины не ожидается.