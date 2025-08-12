Чи будуть в Україні найближчими днями дощі
У найближчі дні в Україні буде менше хмарності. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, чи можна розраховувати на опади в цей період.
Про це фахівець Укргідрометцентру розповіла в ефірі телемарафону зранку 12 серпня, інформує 24 Канал.
Чи будуть дощі найближчими днями?
В Україні найближчими днями не очікується інтенсивних опадів.
Детальніше, звичайно, можемо говорити тільки про найближчий тиждень, тобто це умовно 5-7 днів. Отже, на територію України найближчими днями переважно буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що на якісь ефективні опади, інтенсивні, ми розраховувати не можемо,
– сказала Птуха.
Відповідно до слів синоптикині, навпаки – буде більше прояснень, менше хмарності, і, відповідно, очікується досить інтенсивний прогрів повітря.
Водночас вона зазначила, що в Україну зараз повітряні потоки надходять із північного заходу.
"Навіть деякі (повітряні потоки – 24 Канал) з північних напрямків можуть бути. Це означає, що повітряні маси надходять з країн Балтії, зі Скандинавії, і вони мають дещо свіжіший характер. Зараз ми бачимо, що ночі свіжіші, по температурних показниках. Вони в межах 10 – 15 градусів. Сьогодні і завтра ще ось такі нічні температури можуть бути в більшості регіонів", – розповіла Птуха.
Надалі нічна температура трошки підвищиться, але все одно інтенсивних тропічних ночей у найближчий тиждень на території України не очікується.