Силы обороны достигли больших успехов в Купянске. Многие в сети написали, что это заслуга Михаила Драпатого. Командир 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорь Оболенский расставил точки над "і" в этом вопросе.

Кому Украина обязана победой в Купянске?

Игорь Оболенский объяснил: успешные действия поисково-ударной группировки корпуса "Хартия" – это результат коллективного труда Сил обороны Украины.

"Во многом это заслуга Главнокомандующего Александра Сырского, который утвердил, контролировал и обеспечивал эту операцию. Благодаря именно его решениям наши подразделения получили для реализации замысла все, что нужно", – сообщил военный.

Также Оболенский поблагодарил все подразделения, которые были привлечены к операции:

13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия",

475-му штурмовому полку "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады,

подразделениям 144-й механизированной бригады,

"Легиона Свобода России".

И всем частям, которые входят в ТГР "Купянск", ведь воины из разных подразделений Сил Обороны бок о бок работают в городе на общую цель.

Еще Оболенский указал: благодаря министру внутренних дел Украины Игорю Клименко и командующему Национальной гвардии Украины Александру Пивненко "Хартия" может развиваться как корпус и масштабировать свой метод.

У победы, по известному выражению, много отцов. Но сейчас я призываю не делить этот успех, а быть достойными наших прародителей, которые на протяжении поколений боролись за Независимость и дело которых мы имеем честь продолжать. Давайте сохранять единство и вместе двигаться к следующим победам. Держим строй! Слава Украине!

– подчеркнул Игорь Оболенский.

Интересно! Полное выражение звучит так: "У победы сотня родителей, а поражение – всегда сирота". Считается, что это слова Джона Кеннеди, которые он сказал в 1961 году после неудачной десантной операции США в бухте Кочинос на Кубе. В советской историографии бухту называли Залив Свиней. Тогда американцы пытались свергнуть правительство Фиделя Кастро.

Заметим, что Михаил Драпатый, как командующий Объединенными силами, с октября 2025 года возглавил вновь созданную Группировку объединенных сил. Группировка отвечает за участок фронта на Харьковщине.

Также важно сказать, что операция Сил обороны в Купянске продолжается.

Путин врет о Купянске

Диктатор то фантазировал себе 15 батальонов в Купянске-Узловом, то призывал иностранных журналистов приехать посмотреть, что Россия "контролирует" город, то грозил, что на других участках фронта будет то, что на Харьковщине. В "Хартии" рассказали, как все происходило.

За последние несколько месяцев поисково-ударная группировка "Хартия" под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" осуществила прорыв к реке Оскол, полностью перекрыла маршруты снабжения врага, освободила пригородные села и несколько кварталов на севере города. Сейчас продолжаются бои в центре Купянска, где в окружении Сил Обороны находятся более 200 оккупантов,

– написали там.

Интересно, что поисково-ударную группировку "Хартия" создали в сентябре как ответ на обострение ситуации на этом направлении.

Тогда Сырский ввел в состав группировки бригаду Национальной Гвардии "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО, 144-й механизированной бригады и многие другие подразделения Сил Обороны. Все они продемонстрировали в бою за город решительность, профессионализм и слаженность действий.