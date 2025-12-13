Так кто же отец победы в Купянске: командующий "Хартии" четко ответил, Драпатый ли это
- Игорь Оболенский рассказал, кому Украина обязана успехами в Купянске.
- Операция Сил обороны там еще продолжается.
Силы обороны достигли больших успехов в Купянске. Многие в сети написали, что это заслуга Михаила Драпатого. Командир 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорь Оболенский расставил точки над "і" в этом вопросе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Оболенского.
Кому Украина обязана победой в Купянске?
Игорь Оболенский объяснил: успешные действия поисково-ударной группировки корпуса "Хартия" – это результат коллективного труда Сил обороны Украины.
"Во многом это заслуга Главнокомандующего Александра Сырского, который утвердил, контролировал и обеспечивал эту операцию. Благодаря именно его решениям наши подразделения получили для реализации замысла все, что нужно", – сообщил военный.
Также Оболенский поблагодарил все подразделения, которые были привлечены к операции:
- 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия",
- 475-му штурмовому полку "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады,
- подразделениям 144-й механизированной бригады,
- "Легиона Свобода России".
И всем частям, которые входят в ТГР "Купянск", ведь воины из разных подразделений Сил Обороны бок о бок работают в городе на общую цель.
Еще Оболенский указал: благодаря министру внутренних дел Украины Игорю Клименко и командующему Национальной гвардии Украины Александру Пивненко "Хартия" может развиваться как корпус и масштабировать свой метод.
У победы, по известному выражению, много отцов. Но сейчас я призываю не делить этот успех, а быть достойными наших прародителей, которые на протяжении поколений боролись за Независимость и дело которых мы имеем честь продолжать. Давайте сохранять единство и вместе двигаться к следующим победам. Держим строй! Слава Украине!
– подчеркнул Игорь Оболенский.
Интересно! Полное выражение звучит так: "У победы сотня родителей, а поражение – всегда сирота". Считается, что это слова Джона Кеннеди, которые он сказал в 1961 году после неудачной десантной операции США в бухте Кочинос на Кубе. В советской историографии бухту называли Залив Свиней. Тогда американцы пытались свергнуть правительство Фиделя Кастро.
Заметим, что Михаил Драпатый, как командующий Объединенными силами, с октября 2025 года возглавил вновь созданную Группировку объединенных сил. Группировка отвечает за участок фронта на Харьковщине.
Также важно сказать, что операция Сил обороны в Купянске продолжается.
Путин врет о Купянске
Диктатор то фантазировал себе 15 батальонов в Купянске-Узловом, то призывал иностранных журналистов приехать посмотреть, что Россия "контролирует" город, то грозил, что на других участках фронта будет то, что на Харьковщине. В "Хартии" рассказали, как все происходило.
За последние несколько месяцев поисково-ударная группировка "Хартия" под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" осуществила прорыв к реке Оскол, полностью перекрыла маршруты снабжения врага, освободила пригородные села и несколько кварталов на севере города. Сейчас продолжаются бои в центре Купянска, где в окружении Сил Обороны находятся более 200 оккупантов,
– написали там.
Интересно, что поисково-ударную группировку "Хартия" создали в сентябре как ответ на обострение ситуации на этом направлении.
Тогда Сырский ввел в состав группировки бригаду Национальной Гвардии "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО, 144-й механизированной бригады и многие другие подразделения Сил Обороны. Все они продемонстрировали в бою за город решительность, профессионализм и слаженность действий.