Во время передвижения шведской экоактивистки Греты Тунберг по Средиземному морю ее корабль, вероятно, атаковал дрон. Она с миссией должна была доставить гуманитарный груз в Сектор Газа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Флотилия миссии состоит из около 20 судов.

Что известно об атаке на гуманитарную миссию с Гретой Тунберг?

Экоактивистка Грета Тунберг направлялась в Сектор Газа с Global Sumud Flotilla. В регион гуманитарная миссия везла лекарства. Тунберг снова имела целью попытаться прорвать израильскую блокаду. На прошлой неделе корабли вышли из Барселоны и двигались по маршруту.

Судно Family Boat недавно попало под атаку возле Туниса. Подозревают, что в корабль попал дрон. В результате этого горела палуба и складские помещения. Никто не пострадал.

Во флотилии отметили, что миссия не будет останавливаться, даже несмотря на запугивание.

Однако вблизи побережья Туниса судно Family Boat подверглось вероятной атаке дрона, в результате чего на корабле вспыхнул пожар.

По словам организаторов миссии, на борту было шесть человек, все они остались невредимыми, однако пожар повредил главную палубу и складские помещения. Грета Тунберг также отреагировала на атаку и на то, что им препятствуют привлекать внимание к гуманитарной катастрофе в Газе.

Эта история не о нашем путешествии, а о Палестине, о том, как людей сознательно лишают базовых средств для выживания. И о том, как мир молчит,

– отметила Тунберг.

Стоит отметить! Экоактивистка уже второй раз пытается добраться до Газы. Корабль отправился в путь 31 августа, однако из-за опасности вынужденно вернулся через несколько часов.

Грета Тунберг пытается добраться до Сектора Газа: последние новости