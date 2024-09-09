Пропалестинские протесты организовали в библиотеке Стокгольмского университета в понедельник, 9 сентября. Перед этим акция протеста была 4 сентября.

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Тунберг второй раз за неделю вынесли с протеста

В библиотеке Стокгольмского университета в понедельник, 9 сентября, состоялся очередной пропалестинский протест. Активисты установили внутри библиотеки палатки, что стало нарушением порядка в университете.

На место сразу вызвали полицию. Протестующих попросили выйти с демонстрацией на улицы, однако они отказались. Тогда правоохранителям пришлось силой выводить и выносить активистов. Так, на улицу вывели около 10 человек, среди которых – Грета Тунберг. Она была одета в шарф с традиционным палестинским узором кефии – популярным символом среди пропалестинских демонстрантов.

Тунберг и других активистов выносили с протеста: смотрите видео

Это уже второй раз за неделю, когда активистку силой выводят с протеста. Правда, 4 сентября датская полиция арестовала Грету Тунберг на пропалестинском протесте в университете Копенгагена. Однако, через несколько часов активистку отпустили.