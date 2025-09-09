Під час пересування шведської екоактивістки Грети Тунберг Середземним морем її корабль, ймовірно, атакаував дрон. Вона з місією мала доставити гуманітарний вантаж до Сектору Гази.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Флотилія місії складається з близько 20 суден.

Що відомо про атаку на гуманітарну місію з Гретою Тунберг?

Екоактивістка Грета Тунберг прямувала до Сектору Гази з Global Sumud Flotilla. До регіону гуманітарна місія везла ліки. Тунберг знову мала на меті спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Минулого тижня кораблі вийшли з Барселони та рухалися за маршрутом.

Судно Family Boat нещодавно потрапило під атаку біля Тунісу. Підозрюють, що в корабель влучив дрон. Внаслідок цього палала палуба й складські приміщення. Ніхто не постраждав.

У флотилії зазначили, що місія не зупинятиметься, навіть попри залякування.

Однак поблизу узбережжя Тунісу судно Family Boat зазнало ймовірної атаки дрона, внаслідок чого на кораблі спалахнула пожежа.

За словами організаторів місії, на борту було шестеро осіб, усі вони залишилися неушкодженими, проте пожежа пошкодила головну палубу і складські приміщення. Грета Тунберг також відреагувала на атаку та на те, що їм перешкоджають привертати увагу до гуманітарної катастрофи в Газі.

Ця історія не про нашу подорож, а про Палестину, про те, як людей свідомо позбавляють базових засобів для виживання. І про те, як світ мовчить,

– зазначила Тунберг.

Варто зазначити! Екоактивістка вже вдруге намагається дістатися до Гази. Корабель вирушив у путь 31 серпня, однак через небезпеку вимушено повернувся за кілька годин.

Грета Тунберг намагається дістатися Сектора Гази: останні новини