Повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Ізраїлю.

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Що відомо про депортацію активістів, які хотіли прорватися до Гази

У відомстві повідомили, що Грету Тунберг та решту затриманих активістів доправили до аеропорту "Бен-Гуріон", звідки найближчим часом їх депортують до країн їхнього походження. В аеропорту їх зустріли консульські представники.

Також у МЗС наголосили, що у разі відмови підписати документи про депортацію, активістів передадуть до суду, передадуть судовим органам відповідно до ізраїльського законодавства для затвердження примусової депортації.

Нагадаємо, що напередодні ізраїльські військові перехопили судно Madleen, на борту якого перебувала шведська екоактивістка Грета Тунберг, які намагалася "прорвати блокаду" Гази. Водночас "незначну кількість гуманітарної допомоги" з судна Ізраїль таки передасть до Гази.

У МЗС вважають, що спроба прориву морської блокади є "медійною провокацією" та була спрямована виключно на створення публічного розголосу.