Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Associated Press. Кліматична активістка Грета Тунберг вирушила на вітрильнику до Сектора Гази, щоб прорвати ізраїльську блокаду і доставити гуманітарну допомогу палестинцям.

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Тунберг на вітрильнику пливе до Сектора Гази

Разом із 11 активістами вона стартувала 31 травня з порту Катанія на півдні Італії. Вітрильник Madleen належить організації Freedom Flotilla Coalition.

Метою подорожі є привернення міжнародної уваги до гуманітарної кризи в Газі та порушення блокади, яка ускладнює доставку допомоги. Під час виступу Тунберг не стримала емоцій і розплакалася, наголосивши, що мовчання світу перед геноцидом гірше за будь-яку небезпеку.

На початку травня схожа місія зазнала невдачі, адже судно Conscience атакували дронами біля узбережжя Мальти, організатори звинуватили в нападі Ізраїль.