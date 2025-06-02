Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Климатическая активистка Грета Тунберг отправилась на паруснике в Сектор Газа, чтобы прорвать израильскую блокаду и доставить гуманитарную помощь палестинцам.

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Тунберг на паруснике плывет в Сектор Газа

Вместе с 11 активистами она стартовала 31 мая из порта Катания на юге Италии. Парусник Madleen принадлежит организации Freedom Flotilla Coalition.

Целью путешествия является привлечение международного внимания к гуманитарному кризису в Газе и нарушение блокады, которая затрудняет доставку помощи. Во время выступления Тунберг не сдержала эмоций и расплакалась, подчеркнув, что молчание мира перед геноцидом хуже любой опасности.

В начале мая похожая миссия потерпела неудачу, ведь судно Conscience атаковали дронами у побережья Мальты, организаторы обвинили в нападении Израиль.