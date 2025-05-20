Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Политику Израиля осудили и другие западные союзники.

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Что известно о ситуации

В понедельник, 19 мая, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил – "ближайшие друзья Израиля в мире", в частности американские политики непоколебимы в своей поддержке, но не могут "смириться с картинами массового голода".

Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну",

– The Washington Post цитирует анонимный источник.

Кроме того, другие западные союзники, среди которых Великобритания, Канада и Франция, осудили решение Израиля о расширении военных операций в Газе. Они пригрозили "конкретными действиями", если страна не прекратит свое наступление и не отменит ограничения на гуманитарную помощь.

Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти возмутительные действия,

– говорится в совместном заявлении.

В ближайшие дни Израиль планирует запустить альтернативный механизм гуманитарной помощи при поддержке США. Израильские военные будут гарантировать безопасность распределительных центров, которыми управляют частные американские подрядчики, в обход организаций ООН, что до сих пор предоставляли большую часть гуманитарной помощи.

Напомним, ранее американский спецпредставитель на Ближнем Востоке опроверг слухи о конфликте между Трампом и Нетаньяху. Стив Уиткофф заверил, что Израиль остается "верным союзником США", имея схожие стратегические и экономические цели.