После этого шага ХАМАС надеется, что Вашингтон убедит Израиль прекратить войну в Газе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Когда освободят Эдана Александера

В ХАМАС заявили, что решение об освобождении Александера приняли после недавних переговоров с официальными лицами США и "активизированных усилий для достижения прекращения огня, открытия пограничных переходов и допуска гуманитарной помощи в сектор Газа".

Группировка также добавила, что таки якобы готова к усиленным переговорам о полном прекращении войны, установления взаимно "согласованного обмена пленными и обеспечения управления Газой независимым профессиональным органом".

Источник издания утверждает, что США заверили ХАМАС в том, что свобода Эдана Александера "будет иметь большое значение" для Трампа, который хочет освобождения остальных заложников и прекращения войны в Газе.

Когда именно ХАМАС освободит пленника, не сообщают. Впрочем, источники Reuters говорят, что это будет "вскоре", возможно, во вторник, 13 мая.

Солдат считается последним американским заложником, выжившим, в плену боевиков этой палестинской группировки.

В то же время издание The Times of Israel отметило, что ХАМАС под "обменом пленными" подразумевает освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных службы безопасности.