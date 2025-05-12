Після цього кроку ХАМАС сподівається, що Вашингтон переконає Ізраїль припинити війну в Газі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Коли звільнять Едана Александера

У ХАМАС заявили, що рішення про звільнення Александера прийняли після нещодавніх перемовин з офіційними особами США та "активізованих зусиль для досягнення припинення вогню, відкриття прикордонних переходів та допуску гуманітарної допомоги до сектору Газа".

Угрупування також додало, що таки нібито готове до посилених переговорів про повне припинення війни, встановлення взаємно "узгодженого обміну полоненими та забезпечення управління Газою незалежним професійним органом".

Джерело видання стверджує, що США запевнили ХАМАС у тому, що свобода Едана Александера "матиме велике значення" для Трампа, який хоче звільнення решти заручників і припинення війни в Газі.

Коли саме ХАМАС звільнить бранця, не повідомляють. Втім, джерела Reuters кажуть, що це буде "незабаром", можливо, у вівторок, 13 травня.

Солдат вважається останнім американським заручником, що вижив, у полоні бойовиків цього палестинського угруповання.

Водночас видання The Times of Israel зауважило, що ХАМАС під "обміном полоненими" має на увазі звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів служби безпеки.