Он назвал сообщения о расколе между политиками фейковыми и "абсурдными". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Стива Уиткоффа для Breitbart News от 11 мая.

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Что заявил Уиткофф

Американский спецпредставитель заверил – несмотря на слухи о конфликте Беньямин Нетаньяху и израильский народ является "верным союзником США".

Уиткофф также рассказал, что присутствовал на встречах президента и премьер-министра, которые являются "хорошими друзьями".

Израиль является отличным партнером для США, стратегически, экономически, мы мыслим очень похоже, у нас очень похожие цели. Они не хотят видеть в Иране вооруженную ядерную державу. Поэтому я не думаю, что между их мышлением и нашим мышлением с точки зрения внешней политики есть большая разница,

– подчеркнул Уиткофф.

Интересно, что эти комментарии появились накануне визита Трампа на Ближний Восток на этой неделе. Американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.