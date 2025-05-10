Сообщает 24 Канал со ссылкой на Jerusalem Post.

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Что известно о провозглашении Палестины как государства

Президент США Дональд Трамп может официально признать Палестину как независимое государство во время своего визита в Саудовскую Аравию, который запланирован на 13 – 16 мая.

По словам одного из собеседников издания, Трамп во время своего визита, может обнародовать декларацию о признании США государства Палестина без присутствия в ней группировки ХАМАС.

Если будет заявление об американском признании государства Палестина, это будет важнейшей декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке, и больше стран присоединятся к Авраамским соглашениям,

– заявил источник издания.

Также во время визита ожидается подписание экономических соглашений. В случае их заключения США могут отменить ранее введенные таможенные тарифы для стран Персидского залива.

Напомним, что ранее Трамп предложил переселить 1,5 миллиона палестинцев из Сектора Газа в Иорданию и Египет. Таким образом он хотел "очистить" разрушенные войной территории.