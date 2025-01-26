Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время разговора с журналистами, которые цитирует AP.

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Трамп хочет, чтобы 1,5 миллиона палестинцев выехали из Сектора Газа

Во время 20-минутной сессии вопросов и ответов 25 января с репортерами на борту самолета Air Force One Дональд Трамп заявил, что уже обсудил вопрос о приеме больше палестинских беженцев с королем Иордании Абдаллой II.

Уже 26 января президент США планирует обсудить этот вопрос с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Я хотел бы, чтобы Египет и Иордания приняли людей (палестинских беженцев – 24 Канал). Речь, возможно, о полутора миллионах людей, а мы просто зачистим все это и скажем: "Вы знаете, все кончено",

– говорит Трамп.

Трамп также поблагодарил Иорданию за то, что страна успешно приняла палестинских беженцев. Он также заявил королю, что хотел бы, чтобы тот взял к себе больше палестинцев, потому что Трамп сейчас "смотрит на весь Сектор Газа, и там – настоящий беспорядок".

Стоит отметить, что такое резкое перемещение людей откровенно противоречило бы палестинской идентичности и глубокой связи граждан с Газой. Тем не менее Трамп сказал, что Газа имела "много, много конфликтов на протяжении веков", а также объяснил, что переселение палестинцев "может быть временным или долгосрочным".

"Сейчас это (Сектор Газа – 24 Канал) буквально место для сноса. Почти все разрушено, там гибнут люди. Так что, я бы лучше объединился с некоторыми арабскими нациями и построил жилье в другом месте, где они (палестинцы – 24 Канал), возможно, могли бы жить в мире", – утверждает Дональд Трамп.

В то же время министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил журналистам, что отказ его страны от предложения Трампа по приему палестинцев был "твердым и непоколебимым".

К слову, 19 января Израиль прекратил огонь в Секторе Газа после того, как получил списки заложников от ХАМАС. Таким образом страны объявили о перемирии и завершении войны, которая началась 7 октября 2023 года.

После этого были освобождены 2 группы израильских заложников, которые смогли в конце концов вернуться на родину. Переговоры по второй и третьей фаз соглашения о прекращении огня начнутся на 16-й день после начала действия перемирия.