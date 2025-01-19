Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Решение о прекращении боевых действий на палестинской территории Израиль принял после того, как получил от ХАМАС сообщение об освобождении трех женщин-заложниц.

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Израиль получил список заложников и исполняет соглашение

Первоначально планировалось, что первый этап перемирия между сторонами начнется сегодня в 08:30. Израиль начал выводить свои войска из Сектора Газы еще ночью. Но ХАМАС по техническим причинам опоздал с передачей списка трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены сегодня. После получения имен уволенных женщин Израиль объявил об окончательном прекращении огня.