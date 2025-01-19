При содействии Катара Израиль и ХАМАС окончательно подписали соглашение о прекращении огня. За его первый этап стороны должны обменяться заложниками. По информации СМИ, ХАМАС начал этот процесс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

Смотрите также "Создают кризис в последний момент": Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении договоренностей

Обмен пленными между Израилем и ХАМАСом

Как сообщают местные медиа, высокопоставленный представитель группировки ХАМАС прислал в Израиль список заложников, которых первыми передадут стране.

Корреспондент издания Эмануэль Фабиан сообщил, что 19 января будут освобождены 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штанбер Хаир. В течение длительного времени они были в плену ХАМАСа.



Женщины, которых вернут в Израиль 19 января / Фото The Times of Israel

Прекращение огня между Израилем и ХАМАСом: последние новости

Стоит отметить, что за первый этап соглашения, который продлится 6 недель, Израиль освободит 735 палестинских заключенных. 19 января Израиль планирует освободить 95 заключенных, в частности, 70 женщин и 25 мужчин. Также за следующие 6 недель домой должны вернуться 33 заложника, которых удерживал ХАМАС.

Ранее Беньямин Нетаньяху говорил, что Израиль не начнёт прекращение огня в Газе, пока ХАМАС не пришлет список заложников.

19 января в 08:30 соглашение между Израилем и ХАМАСом вступило в силу, а еще ночью израильские войска начали отход из Рафаха.