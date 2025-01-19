За сприяння Катару Ізраїль і ХАМАС остаточно підписали угоду про припинення вогню. За її перший етап сторони мають обмінятися заручниками. За інформацією ЗМІ, ХАМАС розпочав цей процес. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Обмін полоненими між Ізраїлем і ХАМАСом

Як повідомляють місцеві медіа, високопоставлений представник угрупування ХАМАС надіслав до Ізраїлю список заручників, яких першими передадуть країні.

Кореспондент видання Емануель Фабіан повідомив, що 19 січня будуть звільнені 24-річна Ромі Гонен, 28-річна Емілі Дамарі та 31-річна Дорон Штанбер Хаір. Протягом тривалого часу вони були у полоні ХАМАСу.



Жінки, яких повернуть до Ізраїлю 19 січня / Фото The Times of Israel

Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом: останні новини

Варто зазначити, що за перший етап угоди, який триватиме 6 тижнів, Ізраїль звільнить 735 палестинських в'язнів. 19 січня Ізраїль планує звільнити 95 ув'язнених, зокрема, 70 жінок і 25 чоловіків. Також за наступні 6 тижнів додому мають повернутися 33 заручники, яких утримував ХАМАС.

Раніше Беньямін Нетаньягу говорив, що Ізраїль не розпочне припинення вогню в Газі, доки ХАМАС не надішле список заручників.

19 січня о 08:30 угода між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності, а ще вночі ізраїльські війська розпочали відхід з Рафаху.