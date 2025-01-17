Про угоду, що передбачає зупинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС, стало відомо ввечері 15 січня. Перший її етап триватиме 42 дні, за цей час сторони мають обмінятися заручниками. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав засідання кабінету міністрів безпеки, щоб провести голосування щодо угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Угода між Ізраїлем та ХАМАС офіційно підписана

Ізраїльський уряд проголосує за ратифікацію домовленості не раніше вечора суботи 18 січня, хоча угода вже офіційно підписана обома сторонами. У підписанні взяли участь представники Ізраїлю, Катару та ХАМАС. Переговорний процес тривав кілька днів. Від імені США угоду підписав головний радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк. Повідомляється, що Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами виконання угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

У той час Нетаньяху сказав, що поки що опрацьовуються остаточні деталі угоди. За його словами, під час переговорного і підготовчого процесу ХАМАС може спробувати "вибити поступки в останню хвилину".

Варто зазначити, що не всі в ізраїльському уряді угоди. За інформацією видання Axios, міністр фінансів Бецалель Смотрич і міністр нацбезпеки Ітамар Бен Гвір заявили, що будуть голосувати проти угоди.

Угода, ймовірно, не набуде чинності до 20 січня. Як пише видання, перші троє заручників, яких мали випустити в неділю, матимуть почекати на звільнення ще добу.

Усього за перший етап виконання угоди додому мають повернутися 33 жителі Ізраїлю, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років і поранені, та понад 700 палестинських в'язнів. У сектор Газа мають доставити гуманітарну допомогу. Нетаньяху доручив владі працювати разом над підготовкою до приймання полонених, які будуть звільнені в рамках угоди.

Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включаючи повернення всіх наших заручників — як живих, так і мертвих,

– говорять в офісі прем'єр-міністра.

Після 16 днів першого етапу сторони розпочнуть переговори щодо другого етапу. Він передбачатиме звільнення решти заручників, повне виведення ізраїльських військ і повернення до "стійкого спокою". В останньому, третьому етапі, сторони обміняються тілами загиблих заручників, а в Газі почнеться відновлення.

У секторі Газа бойові дії не припинилися

Як пише ВВС, у секторі Газа після оголошення угоди Ізраїль вбив ще понад 80 палестинців. Армія оборони Ізраїлю та Агентство безпеки Ізраїлю повідомили, що від 15 січня було завдано ударів по 50 цілях у Газі.

Але коли угода набуде чинності, ізраїльські війська відійдуть на схід, якомога далі від густонаселених районів Гази.

Нагадаємо, протистояння Ізраїлю та угрупування ХАМАС розпочалося 7 жовтня 2023 року. Під час бойових дій було вбито близько 1200 людей і ще 251 особу взяли в заручники. Сектор Газа внаслідок бойових дій має серйозні руйнування та нестачу продовольства, палива, медикаментів і житла.