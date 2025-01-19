Ожидается, что в первый день действия соглашения должен состояться обмен заложников. ХАМАС освободит трех пленных женщин. Взамен Тель-Авив выпустит из тюрьмы 95 палестинцев. Впрочем, по состоянию на утро воскресенья террористы до сих пор не предоставили списки заложников, передает 24 Канал из ссылкой на CNN.

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Ультиматум Нетаньяху

Так, канцелярия премьера Израиля опубликовала заявление. В нем говорится, что Нетаньяху дал указание ЦАХАЛу, что перемирие, которое должно вступить в силу в 8:30, не начнется, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который ХАМАС обязался предоставить.

ХАМАС тем временем заявил, что остается преданным соглашению, объяснив задержку со списками заложников "техническими причинами".

К слову, журналисты указали, что ночью 19 января Израиль начал вывод своих войск из Рафаха, города на юге Сектора Газа. В то же время сообщается, что израильские войска совершили четыре рейда на северный и западный районы Рафаха на юге сектора Газа. Также был осуществлен авианалет на склад в центральном городе Дейр-эль-Балах, а также на южный город Абасан вблизи города Хан-Юнис.