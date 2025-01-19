18 января Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 6:30 по Гринвичу (08:30 – по Киеву), передает 24 Канал со ссылкой на Al Jazeera.

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Израиль выводит войска из Газы

Около 02:00 корреспондент Al Jazeera Arabic в Секторе Газа сообщил, что израильские войска начинают отступать от центра города Рафах, отводя свою технику.

Отмечалось, что военные отступают к так называемому Филадельфийскому коридору, вдоль южной границы Газы с Египтом.

Напомним, что в первый день прекращения огня после 16:00 должно состояться освобождение заложников. ХАМАС обменяет трех пленных женщин на 95 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах, большинство из них – женщины и дети.

Израильские СМИ сообщают, что ХАМАС еще не назвал имен пленных, которых освободят сегодня. В обмене будет участвовать Красный Крест.

Кроме того, израильские войска должны начать отступать из населенных пунктов Газы. В течение первых шести недель израильские войска должны отойти в буферную зону шириной около километра внутри Газы вдоль ее границ с Израилем.

Израиль также должен смягчить блокаду Газы и пропустить 600 грузовиков с гуманитарными грузами. Организации Объединенных Наций и гуманитарные агентства говорят, что на пунктах въезда в палестинский анклав ожидают запасы, и они готовы увеличить поставки еды, воды, медикаментов и материалов для жилья.

Обратите внимание! Журналисты сообщают, что израильская авиация совершила налет на склад в центральном городе Дейр-эль-Балах, а также на южный город Абасан вблизи города Хан-Юнис. Кроме того, ЦАХАЛ совершил четыре рейда на северный и западный районы Рафаха. Эти атаки произошли всего за несколько часов до того, как договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступят в силу.