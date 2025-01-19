Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Рішення припинити бойові дії на палестинській території Ізраїль ухвалив після того, як отримав від ХАМАС повідомлення про звільнення трьох жінок-заручниць.

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Ізраїль отримав список заручників і виконує угоду

Спочатку планувалося, що перший етап перемир’я між сторонами розпочнеться сьогодні о 08:30. Ізраїль почав виодити свої війська з Сектора Гази ще вночі. Але ХАМАС через технічні причини запізнився з переданням списку трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені сьогодні. Після отримання імен звільнених жінок Ізраїль оголосив про остаточне припинення вогню.