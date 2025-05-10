Повідомляє 24 Канал з посиланням на Jerusalem Post.

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Що відомо про проголошення Палестини як держави

Президент США Дональд Трамп може офіційно визнати Палестину як незалежну державу під час свого візиту до Саудівської Аравії, який запланований на 13 – 16 травня.

За словами одного зі співрозмовників видання, Трамп під час свого візиту, може оприлюднити декларацію про визнання США держави Палестина без присутності в ній угруповання ХАМАС.

Якщо буде заява про американське визнання держави Палестина, це буде найважливішою декларацією, яка змінить баланс сил на Близькому Сході, і більше країн приєднаються до Авраамських угод,

– заявило джерело видання.

Також під час візиту очікується підписання економічних угод. У разі їх укладення США можуть скасувати раніше введені митні тарифи для країн Перської затоки.

Нагадаємо, що раніше Трамп запропонував переселити 1,5 мільйона палестинців із Сектора Гази до Йорданії та Єгипту. В такий спосіб він хотів "очистити" зруйновані війною території.