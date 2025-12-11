В России – неспокойно: СМИ сообщают о массированном налете дронов на Москву

Ночь на четверг, 11 декабря, выдалась для россиян тревожной: сразу ряд российских регионов атаковали неизвестные беспилотники. Не обошли дроны и Москву.

Что известно о дронах, которые летели на Москву?

Россияне сообщили об атаке ударных беспилотников на Москву еще вечером 10 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин впервые написал о работе так называемой "ПВО" в регионе еще в 22:41.

Постепенно неизвестных дронов, которые летели на Москву, становилось все больше.

Из-за атаки БпЛА небо над городом пришлось закрыть. Во всех аэропортах Москвы – "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево", "Жуковский" – объявили план "Ковер", который привел к приостановке вылета и посадки самолетов.

По состоянию на два часа ночи Собянин сообщил об атаке в общей сложности 30 БПЛА. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Уже традиционно, информацию о последствиях атаки российские власти пока не опубликовали.

К слову, тревожно было и в других российских областях. В частности, взрывы также слышали в Воронеже. После кое-где в городе пропал свет и возникли перебои с водоснабжением. Губернатор области Гусев заявил о возгорании в результате падения обломков на объекте промышленности.

