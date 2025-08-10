Саратовский НПЗ в ночь на 10 августа был атакован "добрыми" дронами. На объекте зафиксирован пожар.

Возгорание видно на кадрах, сделанных спутниками NASA, передает 24 Канал.

Какова ситуация на Саратовском НПЗ?

На спутниковых снимках за 10 августа видно, что пожары на Саратовском НПЗ масштабные.

Спутниковый снимок Саратовского НПЗ / Фото Osinttechnical

Ранее о возгорании сообщали местные жители. Они и рассказали об атаке дронов.

В сети также опубликовали кадры из самого Саратова. На них видно черный столб дыма.

Пожар на НПЗ в Саратове / Фото из телеграмм-канала Андрея Коваленко

К слову, Саратовский НПЗ уже не впервые атакуют дроны. Один из таких случаев произошел в феврале 2025 года.

Предприятие расположено рядом с авиабазой стратегической авиации "Энгельс". Именно на этом аэродроме размещены Ту-95 и Ту-160, из которых российская армия систематически обстреливает Украину.