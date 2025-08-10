На НПЗ у Саратові – масштабні пожежі: супутниковий знімок після атаки дронів
- Супутники NASA зафіксували масштабні пожежі на Саратовському НПЗ після атаки дронів, що відбулася в ніч на 10 серпня.
- Саратовський НПЗ розташований поряд з авіабазою стратегічної авіації "Енгельс", де розміщені російські бомбардувальники.
Саратовський НПЗ у ніч на 10 серпня був атакований "добрими" дронами. На об'єкті зафіксовано пожежу.
Загоряння видно на кадрах, зроблених супутниками NASA, передає 24 Канал.
Яка ситуація на Саратовському НПЗ?
На супутникових знімках за 10 серпня видно, що пожежі на Саратовському НПЗ масштабні.
Супутниковий знімок Саратовського НПЗ / Фото Osinttechnical
Раніше про загоряння повідомляли місцеві мешканці. Вони й розповіли про атаку дронів.
У мережі також опублікували кадри із самого Саратова. На них видно чорний стовп диму.
Пожежа на НПЗ в Саратові / Фото із телеграм-каналу Андрія Коваленка
До слова, Саратовський НПЗ уже не вперше атакують дрони. Один із таких випадків стався у лютому 2025 року.
Підприємство розташоване поряд з авіабазою стратегічної авіації "Енгельс". Саме на цьому летовищі розміщені Ту-95 та Ту-160, з яких російська армія систематично обстрілює Україну.