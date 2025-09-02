Ночью вторника, 2 сентября, противник продолжает атаковать Украину ударными дронами. В частности, силы ПВО работают на Киевщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. После полуночи воздушная тревога постепенно охватила все районы области.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Накануне об угрозе вражеских дронов предупреждали в Воздушных силах ВСУ. В частности, в Бориспольском районе сирена прозвучала около 00:30, а в Броварском – в 00:44.

В обновлении о движении «Шахидов» в 01:14 говорилось о целях на севере Киевской области с западным курсом, группах беспилотников в направлении области из Сумской области через Черниговскую область, а также других группах из Полтавской области, летевших на Белую Церковь.

О работе противовоздушной обороны в ОВА написали в 01:28. Там призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели,

– говорится в сообщении.

"Шахеды" атаковали Украину: где еще прогремели взрывы