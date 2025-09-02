Дроны атакуют Киевскую область: в области работает ПВО
- Ночью 2 сентября российские военные атаковали Украину "Шахедами", воздушная тревога дошла до Киевской области.
- Около 01:28 в области зафиксировали БПЛА, работали силы ПВО.
Ночью вторника, 2 сентября, противник продолжает атаковать Украину ударными дронами. В частности, силы ПВО работают на Киевщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. После полуночи воздушная тревога постепенно охватила все районы области.
Что известно о взрывах в Киевской области?
Накануне об угрозе вражеских дронов предупреждали в Воздушных силах ВСУ. В частности, в Бориспольском районе сирена прозвучала около 00:30, а в Броварском – в 00:44.
В обновлении о движении «Шахидов» в 01:14 говорилось о целях на севере Киевской области с западным курсом, группах беспилотников в направлении области из Сумской области через Черниговскую область, а также других группах из Полтавской области, летевших на Белую Церковь.
О работе противовоздушной обороны в ОВА написали в 01:28. Там призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели,
– говорится в сообщении.
"Шахеды" атаковали Украину: где еще прогремели взрывы
- Около 00:09 взрывы прогремели в Измаильском районе Одесской области, хотя Воздушные силы предупреждали о дронах в Татарбунарском районе.
- По меньшей мере два взрыва прогремели в Сумах – около 01:03 и 01:05. Город находится под вражеской атакой еще с понедельника, 1 сентября.