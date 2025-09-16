В Беларуси говорят, что они не имеют отношения к дронам, которые залетают на территорию НАТО. Более того, Минск даже сбивал БпЛА, которые когда-то летели на Польшу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, которого цитируют росСМИ.

Что сказал Лукашенко о попадании дронов на территорию НАТО?

Александр Лукашенко отрицает информацию, что Беларусь виновата в падении дронов на территории Польши и тех, которые залетают в Литву. По его словам, эти дроны не связаны с Минском.

Все, что залетает в Польшу, Литвы – мы не имеем к этому никакого отношения. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям

– сказал президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что его войска уничтожили половину беспилотников, которые двигались в сторону стран НАТО через Беларусь. Минск даже не определял, чьи они, а просто сбивали. На это страна якобы "потратила огромные средства". По словам белорусского лидера, Польша знала о движении дронов и поддерживала их сбивание. Лукашенко считает, что несмотря на это страны НАТО все равно "паскудят".

Что известно о падении и движении дронов по территории НАТО?