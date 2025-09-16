Беларусь не имеет никакого отношения, Лукашенко прокомментировал атаку дронами по Польше
- Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не имеет никакого отношения к дронам, которые залетают на территорию Польши и Литвы.
- Лукашенко утверждает, что белорусские войска наоборот уничтожили половину беспилотников.
В Беларуси говорят, что они не имеют отношения к дронам, которые залетают на территорию НАТО. Более того, Минск даже сбивал БпЛА, которые когда-то летели на Польшу.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, которого цитируют росСМИ.
Что сказал Лукашенко о попадании дронов на территорию НАТО?
Александр Лукашенко отрицает информацию, что Беларусь виновата в падении дронов на территории Польши и тех, которые залетают в Литву. По его словам, эти дроны не связаны с Минском.
Все, что залетает в Польшу, Литвы – мы не имеем к этому никакого отношения. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям
– сказал президент Беларуси.
Лукашенко добавил, что его войска уничтожили половину беспилотников, которые двигались в сторону стран НАТО через Беларусь. Минск даже не определял, чьи они, а просто сбивали. На это страна якобы "потратила огромные средства". По словам белорусского лидера, Польша знала о движении дронов и поддерживала их сбивание. Лукашенко считает, что несмотря на это страны НАТО все равно "паскудят".
Что известно о падении и движении дронов по территории НАТО?
- 10 сентября в небе над Польшей было зафиксировано более 20 беспилотников, которые польские власти назвали российскими. Несколько БпЛА залетели в частности с территории Беларуси.
- 16 сентября польский премьер Дональд Туск сообщил, что над двумя правительственными зданиями в Варшаве сбили беспилотник. В результате этого события задержали двух человек, один из которых был гражданином Беларуси, а другой – Украины, их мотивы неизвестны.
- В июле беспилотники, двигавшиеся со стороны Беларуси, напоминают российские, дважды находили на территории Литвы. Недавно из-за опасности применения вражеских БпЛА в стране снова поднимали самолёты для мониторинга ситуации.