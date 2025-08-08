Украина ищет дешевые и эффективные решения для противодействия "Шахедам". Такими должны стать дроны-перехватчики. 24 Канал узнал, сколько их надо изготавливать.

Об этом говорится в материале 24 Канала "Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов".

Сколько дронов-перехватчиков надо изготавливать, чтобы они были эффективными

Наши защитники неба противостоят не только Shahed-136, но и реактивным "Шахедам". Дроны-перехватчики от разных производителей уже существуют. Но есть другие вызовы: во-первых, следует повысить их скорость и дальность, а, во-вторых, насытить ими войска в достаточном количестве.

Чтобы надежно прикрыть населенные пункты от массированных ударов дронами-камикадзе, Украине может понадобиться до 3 тысяч перехватчиков в день на всех направлениях.

Мы должны выйти на объем производства 3 тысячи в день как страна, чтобы противодействовать "Шахедам",

– говорят специалисты.

Пока реально можно выпускать тысячу – две тысячи перехватчиков в месяц. Но ситуация меняется.

Сейчас все профильные фирмы совместно ищут возможности для кооперации с крупными заводами, привлечения дополнительного персонала и мощностей, чтобы наладить серийное изготовление дронов.

Важно, что Воздушные силы и другие составляющие Сил обороны сбивают реактивные "Шахеды", которые россияне пытаются подать как неуязвимые. Например, 8 августа в отчете ВС сначала было указано минус 3 вражеских БПЛА этого типа. Но впоследствии данные уточнили: ПВО сбила 4 реактивных дрона.

Более того, Украина уже имеет и перехватчики реактивных "Шахедов", заявили в ЦПД.